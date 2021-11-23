Kaçırıldığı ileri sürülen gayrimenkul zengini kadın: Ailemden şikayetçi olacağım

İzmir'de 5 gündür kayıp olan yaşlı kadın bulundu.



Kentte özel bir bakım evinde kalan gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, 19 Kasım'da ortadan kayboldu. Tülin Enbiyaoğlu'ndan haber alamayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kızı Hanzade Altıparmak ve torunu mimar Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu.

Anneannesinin eski bakıcısı M.N.A. adlı erkek tarafından kaçırıldığını ileri süren Bige Altıparmak, eski bakıcının anneannesine daha önce zorla 200 bin TL'lik senet imzalattığını bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tülin Enbiyaoğlu'nu kaldığı adreste buldu. Emniyete götürülen Enbiyaoğlu sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



"TORUNUMUN UYDURMASI, HUZUREVİNE ATTILAR BENİ"



Hastanede konuşan Tülin Enbiyaoğlu, şunları söyledi:



"Öyle bir şey yok, torunumun uydurması. Paralarımı almak için beni İzmir'de tımarhane gibi bir huzurevine attılar. Daha önce torunum beni Aydın'da bir huzurevine gönderdi. Daha sonra arkadaşım M.N.A. beni almaya geldi. Para için yaptılar bunu. Ben M.N.A.'yı aradım. Telefonumu elimden aldılar ama bir şekilde aradım. Ona, 'beni buradan al' dedim. O da avukata müracaat etmiş. Daha sonra jandarma geldi. Bana kendi rızamla çıktığıma dair yazı imzalattılar. 8 senedir bana M.N.A. bakıyor. Onlar neredeler?"



"KIZIMI VE TORUNUMU DAVA EDECEĞİM"



Ailesinden şikayetçi olacağını söyleyen Tülin Enbiyaoğlu şunları söyledi:

"Benim İzmir Yelki Mahallesi'ndeki arsam satıldı. Arsam satılınca bunlar piyasaya çıktı. 12 senedir bu kız beni 'bunak' diye dava ediyor. Her seferinde ben kazanıyorum, en son dava geçen sene bitti. Bunak olmadığım anlaşıldı. Torunumu ve kızımı dava edeceğim. Görürsem suratlarına tüküreceğim. Mirasımı Darüşşafaka'ya veririm, Türkan Saylan Vakfı'na veririm. Ailemle irtibata geçmeyeceğim, istemiyorum. Her seferinde kimliğim ve telefonum elimden alınıyor. Bunlara verdiğim vekaleti iptal edemiyorum, para yok, bir kuruşum yok. Paraları bunlar çekiyorlar."