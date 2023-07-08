Kaçkar Dağları’nda buzul tırmanışında düşen dağcı için kurtarma operasyonu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'ndan yola çıkan bir grup dağcı, Kaçkar Dağları'na doğru tırmanışa geçti.



Gruptaki dağcı Tolga T., solo buzul tırmanışında buzulu geçtikten sonra düşüp yaralandı.



Arkadaşlarının konum göndermesi üzerine yaralı dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), dağcılar ve sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip, bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.