Kaçkar Dağları’nda buzul tırmanışında düşen dağcı için kurtarma operasyonu

Rize’deki Kaçkar Dağları’nda solo buzul tırmanışı yapan dağcı Tolga T., düşerek yaralandı. Dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaçkar Dağları’nda buzul tırmanışında düşen dağcı için kurtarma operasyonu

’nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'ndan yola çıkan bir grup dağcı, Kaçkar Dağları'na doğru tırmanışa geçti.

Gruptaki dağcı Tolga T., solo buzul tırmanışında buzulu geçtikten sonra düşüp yaralandı.

Arkadaşlarının konum göndermesi üzerine yaralı dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), dağcılar ve sağlık personelinden oluşan 11 kişilik ekip, bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...