Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağı'nın zirveye yakın Kapı mevkisinde 9 dağcı, geldikleri Mezovit Yaylası'nda kamp kurdu. Dağcılardan 5'i, daha sonra zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı. Kaçkar Dağı'nın kuzey yamacından zirveye ulaşan dağcılardan Mustafa Okan İnecar, dönüş yolunda iniş sırasında, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kayalıklara çakılan İncear, yaşamını yitirdi.
CESEDİ HELİKOPTERLE ALINDI
Kaçkar Dağı'nda buzul tırmanışı gerçekleştirdikleri sırada düşerek hayatını kaybeden dağcı Mustafa Önder Sarıer'in cesedi askeri helikopterle Mezovit Yaylası mevkiinden alınarak Rize Limanı'na getirildi. Dağcının cesedi, cenaze aracına konularak otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayda ölen dağcı Mustafa Önder Sarıer'in 9 kişilik grupla cuma günü Kaçkar Dağı'na çıktıkları ve kamp kurdukları öğrenildi. Dağcı grup bu sabah saatlerinde buzul tırmanışı yaptığı sırada düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaçkarlar'dan kayalıklara düşen dağcı öldü
DHATürkiye
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipteki dağcı Mustafa Okan İncear (41), dönüş yolunda iniş yaparken kayalıklara düşerek, yaşamını yitirdi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağı'nın zirveye yakın Kapı mevkisinde 9 dağcı, geldikleri Mezovit Yaylası'nda kamp kurdu. Dağcılardan 5'i, daha sonra zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı. Kaçkar Dağı'nın kuzey yamacından zirveye ulaşan dağcılardan Mustafa Okan İnecar, dönüş yolunda iniş sırasında, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kayalıklara çakılan İncear, yaşamını yitirdi.