Kaçtıklarına pişman oldular. Adana'da iki sürücüye 664 bin lira trafik cezası kesildi
05.03.2026 09:46
Son Güncelleme: 05.03.2026 09:48
Sürücülerden biri polisten kaçtığı sırada kaza yaptı.
Adana'da polis denetiminden kaçan iki sürücüye 664 bin 500 lira para cezası kesildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde dur ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı.
MOTOSİKLETİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden 288 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti trafikten menedildi.
Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü de kaçmaya çalışırken takip sonucu yakalandı.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.