KADEM'den İsrail için suç duyurusu

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA



Suç duyurusu dilekçesinin savcılığa sunulmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 50 bin kişinin yaralandığını aktardı.



KADEM'in 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı her platformda tepkisini ortaya koyduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, "Bugün de İsrail'in işlemiş olduğu suçlarla ilgili İsrail hükümet ve ordu yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu dilekçemizi, Adalet Bakanlığı marifetiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine iletilmek üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdik. Yine İsrail'in Lahey Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanması için de girişimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.



Gümrükçüoğlu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı vicdan ve sorumluluk sahibi herkesi, tüm kurum ve kuruluşları tepki göstermeye, uluslararası düzeyde suç duyurusunda bulunmaya davet ettiklerini söyledi.

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