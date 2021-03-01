Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklıyor (CANLI)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantıda corona virüs sürecindeki kademeli normalleşme ele alındı.



Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sıralar yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Corona virüs önlemlerinden bu yana 1 yıl geçti. Kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık. Salgının yaygınlaştığı dönemde tedbirleri sıkılaştırdık, zayıfladığında adımları azalttık. Aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimler için ilave destek paketleri uygulamaya geçirdik. Geliri bozulan insanlarımız oldu. Farklı yöntemlerle kendilerini desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz. Kimi ülkelerde sağlık hizmetlerindeki eksik sebebiyle ortaya çıkan kaos ikliminin Türkiye'de oluşmasına izin vermedik. Türkiye herkesin takdir ettiği bir yerde durmaktadır. Finansal dalgalanmalara karşı devletimizin imkanlarını seferber ettik. Nüfusa göre aşılaşadam ilk 5'teyiz. Milletimiz devletin kasasındaki her kuruşun 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için kullanıldığından emin olsun.

Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmak mümkün değildir. Türkiye coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük olduğu için adımlarımızı kademeli atmamız gerekiyor. Çeşitli kriterlere göre illerimiz sınıflandırıldı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncue ve çok yüksek riskli kırmızı olarak illere ayrıldı. her hafta risk durumuna göre illerimiz değerlendirilecek. Normalleşme uygulamalrı güncelelenecek. Sıkılaştırma veya gevşeme kararı iyileşme veya kötüleşmeye göre verilecek.

Salgın artık eğilimine girerse kısıtlamalar genişletilebilecek. Buna göre; hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta risklerde kalkıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek.

ANAYASA MESAJI: BU KEZ KAVUŞACAĞIZ



Biz tüm samimiyetimizle Türkiye'yi ayağına vurulan darbe anayasasından kurtarmak olduğuna inanıyoruz. yeni ve sivil anayasa meselesini tüm platformlarda tartışmaya açarak herkesin katkısını almak için başlatıyoruz. Bugüne kadar yeni ve sivil bir anayasa hayalimize kavuşamadık. İnşallah bu kez buna kavuşacağız.

BÜYÜME RAKAMLARI

Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor. Dünyada sadece bir seferde 90 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluk sınırına düştüğü tahmin ediliyor. Türkiye böylesine zorlu bir süreci esnek politikalar sayesinde başarıyla yürüttü. Bugün açıklanan yüzde 1.8 olarak gerçekleşen 2020 büyüme oranı izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneği. Bizim için önemli olan büyümenin toplumun tüm kesimlerine ulaşması ve istihdam oluşmasıdır. Enflasyon, faiz ve kuru kontrol altına almış istihdamını koruyan bir ekonomi şokları kolayca savuşturabilir. Fiyat istikrarının sağlanmasına, cari açıkla mücadeleye bunun için çok önem veriyoruz.

REFORM ÇALIŞMALARI

İnsan hakları eylem planımızla ekonomi alanında hayata geçireceğimiz reformların da hazırlıklarını yürüttük. Önceliklerimizi belirlerken tüm taraflarla bir araya geldik. İletilen tüm talepleri dinledik. Çözüm odaklı bir yaklaşımla üzerine gideceğimiz alanları belirledik. Çalışmalardan rahatsız olanlar da çıkabilir. Biz kısa mesafe koşucusu değil maraton koşucusuyuz. Kendi sınırlarımızı zorlarız. Önümüzdeki hafta açıklayacağmız reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 2021 bütçe açığı hedefimizi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e indirdik. Mali disiplinden taviz vermemeye devam edeceğiz."