Kademeli normalleşmenin ilk gününde nikah dairelerinde yoğunluk

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu.

Tam kapanma döneminde nikah tarihi alıp, nikahlarını kıydıramayan çiftler, yeni nikah günü almak için evlendirme dairelerine geldi. Şişli Evlendirme Dairesi'ne gelen çiftler de HES kodlarını okutup, ateşleri ölçülerek tek tek içeri alındı. 1 Haziran'a kadar çiftler hafta içi iki şahit ile nikahlarını kıydırmaya devam edecek.



"BU GİDİŞLE ÖNCE BALAYINA GİDECEĞİZ SONRA EVLENECEĞİZ"



Evangelia Bülbüloğlu "Biz nikahımızı erteledik. Corona virüs başladığından beri bir sene kendi kafamızda ertelemiştik. 2020'de evlenecektik. 2021'e aldık. Vefatlarımız, kayıplarımız oldu. 16 Nisan'da evlenecektik. 21 Mayıs'a ertelemiştik. Şimdi 21 Mayıs'ta ertelendi. Yine sıra bekliyoruz.



15 Haziran için balayı programı almıştık. Bu gidişle önce balayına gideceğiz. Sonra evleneceğiz. Ben zaten corona oldum. O da araya girince ertelemek zorunda kaldık. Eşim diğer nikah dairesinde bekliyor. Ben buradayım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor bir durum. Eşim de denizci. İzin alması da zor. Evi dayadık döşedik. Mecbur eve geçtik, kira ödüyoruz. Şu an çok güç. Sıkıldık beklemekten" dedi.



"HER ŞEY ERTELENDİ"



Çiğdem Eskalan "Ben Sakarya'dan geliyorum. Daha önceden Şişli'de yaşadığım için buraya geldim. Nikah tamam iptal oldu. İnsanlar sadece nikahta mı virüs kapıyorlar? Bizim nikah günümüz iptal. Balayımız iptal. Tuttuğumuz ev paraları iptal. İnsanlar çift çift para ödeyecek. Her şey ertelendi. Şimdi biz gün arıyoruz. Gün yok. Kusura bakmayın da biz de cenaze gibi iki şahitle evlenecek halimiz yok" diye konuştu.