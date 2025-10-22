Kader sandı, gerçek bir mesajla  ortaya çıktı: Deniz Esin hemşire şiddeti kurbanı

Gaziantep 'te skandal bir olay gün yüzüne çıktı. Sema Bozoklar, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Deniz Esin ismini verdikleri kızını dünyaya getirdi. Düşük kiloda doğduğu için Deniz Esin, yeni doğan bölümünde kuvöze alındı. Bir hemşire, bebeğin çok sakin ve hareketsiz olduğunu ve bacağındaki morlukları gördü. ŞİDDET GÜVENLİK KAMERASINDAN ÇIKTI Deniz Esin’in sağlıklı dünyaya geldiğini bilen hemşire hemen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince şiddet ortaya çıktı. Görüntülerde hemşire H.D.B.’nin bebeğe şiddet uyguladığının tespit edilmesi üzerine hastane yönetimi bilgilendirildi. Muayene sonucunda yeni doğan bebeğin bacağının kırık olduğu tespit edildi. Daha sonra Deniz Esin Bozoklar özel bir hastaneye sevk edildi ve burada yapılan tedavisinin ardından bebek aileye teslim edildi. BEDENSEL ENGELLİ , SEREBRAL PALSİ VE EPİLEPSİ Hastane yetkilileri aileye, bebeğin hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğunu söyledi. Hastane yönetimi, hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddet hakkında aileye bilgi vermedi. Ancak H.D.B. hakkında idari soruşturma başlatılarak durum Kahramanmaraş İl İdare Kurulu’na bildirildi. İdari soruşturma sonunda hastane yönetimi H.D.B.’nin hastanedeki görevine son verirken İl İdare Kurulu da kamera görüntüleri ve Deniz Esin Bozoklar’ın sağlık durumuyla ilgili belgeleri Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne göndererek bilirkişi raporu istedi.

KIRIK BACAĞINA 5 GÜN SONRA MÜDAHALE EDİLMİŞ



Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda şüpheli hemşirenin, bebekten kan almaya çalışırken zorlandığı, bunun üzerine bebek huzursuzlanınca bebeğe şiddet uygulamaya başladığı belirtildi.



Şiddet nedeniyle bebeğin bacağının kırıldığı ve kırık bacağa 5 gün sonra müdahale edildiğinin yer aldığı raporda "Bebekte saptanan kırığın, hemşire H.D.B.’nin şiddet içerikli eylemleri ile meydana geldiği yönünde tıbbi kanaat oluşmuştur.” denildi.



HEMŞİRE İTİRAZ ETTİ, DANIŞTAY YARGILANMANIN ÖNÜNÜ AÇTI



Gelen rapor üzerine Kahramanmaraş İl İdare Kurulu, H.D.B.’ın yargılanmasına karar verdi. Ancak H.D.B., avukatı aracılığıyla Danıştay’a dava açarak karara itiraz etti.



İtirazı değerlendiren Danıştay 1’inci Dairesi, mevcut delillerin şüpheli H.D.B. hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olduğu bu nedenle Kahramanmaraş İl İdare Kurulu kararının onanıp H.D.B. hakkında asliye ceza mahkemesinde "Kasten yaralama" suçundan dava açılmasına karar verdi.



DAVA AÇILINCA ÖĞRENDİLER



Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın açılıp UYAP’a girilmesinin ardından Sema ve Abdullah Bozoklar’a e-Devlet’ten dava günü mesajı geldi.



Daha sonra dava dosyasını inceleyen Bozoklar çifti, kızına uygulanan şiddetle ilgili bilirkişi raporları ve kamera inceleme dökümlerini incelediğinde doğuştan engelli zannettikleri kızlarının sağlık bir şekilde dünyaya geldiğini ve hemşirenin uyguladığı şiddetin ardından engelli kaldığını tespit etti.



"İŞİMİ ÖZENLE YAPTIM"



3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan hemşire H.D.B., suçsuz olduğunu iddia edip "Hastanın tartıdan düşmemesi ve kan alımı sırasında zarar görmemesi için özenle işimi yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.



"BU DURUMU KABULLENMİŞTİK"



Baba Abdullah Bozoklar, doğumun normal bir şekilde gerçekleştiğini ve gelişim sorunu nedeniyle kızının kuvöze alındığını, iki ay sonra da kızının bacağının kırıldığını öğrendiklerini söyledi.



Hastanenin kendilerine herhangi bir açıklama yapmadan Deniz Esin’i entübe bir şekilde özel bir hastaneye sevk ettiğini belirten Bozoklar, “Orada da çocuğa epilepsi ve serebral palsi teşhisi konuldu. Bunun nedenini de bu çocuğun beyninde herhangi bir hasar olduğunu, neden kaynaklı olduklarını bilmediklerini söylediler." dedi.



Durumu bir şekilde kabullendiklerini belirten Bozoklar, gelen mesajla hayatlarının şokunu yaşadıklarını belirti.



Aile, kızlarının engelli almasında hastanenin ihmali olduğunu belirtti.