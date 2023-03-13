KADES ihbarına giden polise saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polisler, saldıraya uğradı.

KADES'e gelen ihbar üzerine, bildirilen adrese giden polis ekibi, yabancı uyruklu Z.Z adlı kadının, erkek arkadaşı A.A. tarafından dövüldüğü tespit etti.

Kaçmak için bir binanın çatısına çıkan A.A., polis ekibi tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltı işlemi sırasında direnerek, tehdit ve hakaret eden şüpheli, kelepçe takılırken kafa atarak iki polis memuruna kafa atarak yaraladı. A.A., desteğe gelen diğer polis ekibinin yardımıyla gözaltına alındı. Şüpheli, polis otosuna götürülürken bu kez de arkadaşı O.F. ile arkadaşının babası S.C. polisi engellemeye çalıştı. Bu sırada yaşanan arbedede 2 polis memuru daha yaralandı. Polis ekipleri saldırgan baba ile oğlunu güçlükle kontrol ederek gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hastanede tedavileri yapılan 4 polis darp raporu alarak, kendilerine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu.

Şüpheliler hakkında, 'Mukavemet, hakaret, görevli memura görevini yaptırmama ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.