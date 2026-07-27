KADES'i 10 milyon kişi indirdi. Bugüne kadar 239 bin 356 ihbar yapıldı, yüzde 64'ü gerçek çıktı

KADES, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından indirildi. İçişleri Bakanlığı 'nın verilerine göre; uygulama üzerinden bugüne kadar 239 bin 356 ihbar yapıldı, bunların yaklaşık 153 bini gerçek çıktı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Kadınların kendilerini güvende hissetmesi, yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan, kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. KADES'i bir mobil uygulamadan öte, tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz." dedi.

Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşmasını sağlayan KADES, 2018 yılında hayata geçirildi.

Acil bir durumda butona basılıyor ve konum bilgilerinden olay yerine en yakın ekip yönlendiriyor.

İhbarın niteliği, ekipler ulaşmadan kesin olarak bilinmiyor. Her bildirim gerçek bir can güvenliği riski olarak değerlendiriliyor.

Müdahale de buna göre yapılıyor. Verilere göre, uygulamadan 2018 yılından bugüne kadar 239 bin 356 ihbar yapıldı. Bunların 152 bin 974 gerçek, 86 bin 382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Yani ihbarların yüzde 64'ü gerçek çıktı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKİBİ

Elektronik kelepçe uygulaması da 2021 yılında bu yana sürüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 5 yıllık süreçte 13 bin 803 vaka takip edildi.

AKTİF OLARAK 70 İLDE BİN 476 VAKA TAKİP EDİLİYOR

Takip işlemlerinden 12 bin 327'sinin süreci tamamladı. 70 ilde hala bin 476 aktif vaka takibi sürüyor.