Kadıköy Bağdat Caddesi'nde feci kaza

Alper Hürkan Ç. yönetimindeki otomobil, Bağdat Caddesi, Göztepe mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç daha sonra, kaldırıma çıkarak durdu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Alper Hürkan Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Caddede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



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