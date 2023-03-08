Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği krizi

Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız."



YOLCULARDAN TEPKİ



Kadıköy'den kalkacak vapurda sokak köpeğinin bulunması nedeniyle kaptanın hareket etmeyerek yolcuların inmesini istediği yönündeki anonsun ardından vapurdaki birçok kişi, köpeğin küpesi bulunduğunu belirterek duruma tepki göstermiş, bununla ilgili görüntüler de sosyal medyada yer almıştı.

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