Kadıköy metrosunda dehşet anları: Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: 20 SUÇ KAYDI VAR



Kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.





İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir.

Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ve yakalanan şüpheli E.Y.'nin bugün itibariyle adliyeye getirileceği belirtildi.



Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır" denildi.