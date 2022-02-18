Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan güvenlik görevlilerini suçladı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz, "Güvenlikler görevini yerine getirmedi" dedi.



Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Yılmaz ile müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada ifade veren bıçağı bileyciden aldığını bu yüzden yanında olduğunu söyledi. Metroya bindiğinde kadının maske takmadığını gördüğünü ve takması için uyardığını söyleyen Yılmaz, "Ben kadını uyarırken kaba konuşmuş olabilirim. Müşteki bana düzgün konuş şeklinde toplum içinde bağırdı. Karın boşluğuma bir tekme attı. Olayın başlangıcında küfür etmedim. Ancak olayın sonuna doğru öfke kontrolümü kaybettim ve küfür ettim" dedi.

"GÜVENLİKLER GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR"



Yılmaz karşı tarafın aldığı adli tıp raporunu kabul etmediğini ve kayıtların incelenmesini istediğini belirterek, "Ben kimseyi itmedim. Olay esnasında birçok insan üzerime geldi. Ben de ne olduğunu anlamadım" diye konuştu.

Kamera kayıtlarını haklı olduğunu ıspatlayacağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldığı için ben ve ailem zor duruma düştük. Metro da çalışan güvenlikler hakkında soruşturma açılmıştır. Güvenlikler görevinin gereğinin yerine getirmemiştir. Ben bu hususların incelenmesini istiyorum."

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"SANIGIN TEYZESİ BENİ TEHDİT EDİYOR"



Sanık savunmasının ardından Senanur Damgacı'ya söz verildi. Senanur Damgacı, "Ben şahsa tekme atmadım, küfür etmedim, hakarette bulunmadım. Annem keza hiçbir şey yapmadı. Sanıgın teyzesi sosyal medya üzerinden sürekli mesaj atıyor. Beni tehdit etmektedir, irtibat kurmaya çalışmaktadır" şeklinde konuştu.



Anne Nilgün Mihdiye Damgacı da hakaret ve darp iddialarını "Hakaret veya darp etmedik. Biz sadece kendimizi müdafa etmeye çalıştık. İlk başta kızım şahsı uyardığında müdahale etmedim. Ancak kızımı yerde görünce mecburen ayağa kalkıp olaya müdahil oldum" ifadelerini kulandı.



TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI



Mahkeme, sanık Emrah Yılmaz tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca CD ve fotoğrafların bilirkişiye gönderilmesine raporlar geldikten sonra da akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını isteyerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



"SANIK HALA KENDİSİNE SUÇ BULMAMAKTA"



Duruşma sonunda açıklama yapan İstanbul Barosu Kadın Hakları Kadın Hakları Merkezi Başkan yardımcısı avukat Birsen Baştopaloğlu, "Sanık hala kendisine suç bulmamakta. Niye beni etkin şekilde aramadılar. Arasalardı ben bu suçu işlemeyecektim şeklinde savunma yaptı. Şiddet faillerinin geldiği son nokta budur asla kendilerinde suç bulmuyorlar. Etkin eylemler alınarak ve İstanbul Sözleşmesi uygulanarak kadınların yaşam haklarının güvence altına alınmasını istiyoruz. Kendisine suç yüklemiyor sanık güvenlik görevlilerini suçluyor" dedi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtiliyor.



İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.