Kadıköy Rıhtım'da facia | Arkadaşları için denize atladılar: Bir ölü, üç yaralı
Kadıköy'deki Adalar İskelesi'nde engelli bir kişi denize düştü. Onu kurtarmak için engelli olduğu öğrenilen üç kişi daha denize atladı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.
Kadıköy Rıhtım'da engelli olduğu belirtilen dört kişi denize düştü, biri yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'daki Adalar İskelesi'nin yanında meydana geldi.
Alkollü oldukları iddia edilen ikisi işitme engelli, ikisi görme engelli dört arkadaş iskelede gezmek istedi.
Gruptan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü.
ARKADAŞLARI İÇİN DENİZE ATLADILAR
Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören diğer üç engelli kişi, arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Olay yerine gelen polis ekipleri durumu Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ, ÜÇÜ YARALANDI
Denize düşen kişileri karaya çıkaran ekipler yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 1'i ağır 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan işitme engelli kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Üç yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Ölüm
- Boğulma
- İstanbul Kadıköy