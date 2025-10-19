Kadıköy Rıhtım'da facia | Arkadaşları için denize atladılar: Bir ölü, üç yaralı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Kadıköy Rıhtım'da engelli olduğu belirtilen dört kişi denize düştü, biri yaşamını yitirdi. Olay, saat 10.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'daki Adalar İskelesi'nin yanında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen ikisi işitme engelli, ikisi görme engelli dört arkadaş iskelede gezmek istedi. Gruptan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü.



Olay yerine sevk edilen ekipler, denize düşen dört kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

ARKADAŞLARI İÇİN DENİZE ATLADILAR Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören diğer üç engelli kişi, arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



Yaralı olarak hastaneye kaldırılan dört kişiden biri yaşamını yitirdi. Diğer üç yaralının hayati tehlikeleri yok.