Kadıköy rıhtımda erkek cesedi bulundu
23.03.2026 10:50
IHA
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu.
AA
İstanbul Kadıköy'de denizde 62 yaşında olduğu belirlenen bir erkeğin cesedi bulundu.
Kadıköy rıhtımında sabah saatlerinde denizde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrolde cesedin, 62 yaşındaki C.K'ye ait olduğu anlaşıldı.
Cenaze, incelemelerin ardından morga gönderildi.