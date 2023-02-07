Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında seferlere düzenleme

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 13 Şubat Pazartesi gecesine kadar aralıksız hizmet vereceği bildirildi. Bugün itibarıyla seferlerin, afet bölgesine kesintisiz ulaşım desteği sağlamak amacıyla 13 Şubat Pazartesi gece yarısına kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında seferlere düzenleme

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında gerçekleşen seferlere düzenleme geldi. 

İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla M4-Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında seferlerin, afet bölgesine kesintisiz ulaşım desteği sağlamak amacıyla 13 Şubat Pazartesi gece yarısına kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat hatlarında seferlerin bugün ve yarın gece 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.

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