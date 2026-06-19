Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu raydan çıktı. Yolcular tünelden tahliye edildi
19.06.2026 20:06
Son Güncelleme: 19.06.2026 20:42
Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı durağında raydan çıktı. Yolcular tünelden tahliye ediliyor.
Bugün saat 19.05’te M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın Bostancı İstasyonu’ndan çıkış yapan araç makas arızası nedeniyle raydan çıktı.
Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında seferler yapılamıyor.
Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ise seferler gerçekleştiriliyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.