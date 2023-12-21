Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: Yolcular isyan etti

Anonsa sinirlenen yolcular, "Ne sakin olması? Kapıları aç bari hava alamıyoruz burada. Yarım saat oldu" diyerek tepki gösterdi.

Metro İstanbul'dan da arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bir aracımızda meydana gelen arıza nedeniyle seferlerimizde gecikme yaşanmış olup, arızalı aracın bölgeden alınmasıyla seferlerimiz normale dönmüştür. İyi akşamlar dileriz" denildi.