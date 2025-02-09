Kadıköy Sahili'nde ceset: Sarıyer'de kaybolan kardeşlere mi ait?

Olay yerine gelen Deniz polisi denizdeki cesedi tekneye alarak karaya çıkardı. Deforme olan cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri Velat Can’ın kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. Can’a ait olduğu düşünülen ceset, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

23 KASIM'DAN BERİ KAYIPLAR



23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düşmüş, kadını kurtarmak için kardeşi de denize atlamıştı.



Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kaybolmuştu.



Arama çalışmalarının ardından bulunamayan kardeşler için



Aşiyan’da denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.



Çalışmalarından ardından İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndaki aramalar yapılmış ancak herhangi bir iz bulunamamıştı.