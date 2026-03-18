Kadıköy sahiline cami projesi. Otoparkın tahliyesi istendi

Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami için inşaat süreci hız kazandı.

2008 yılından bu yana yaklaşık bin 60 araç kapasiteli otopark olarak hizmet veren alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK tarafından işletilen otoparkın geçtiğimiz günlerde araç alımını durdurduğu öğrenildi.

İl Çevre Müdürlüğü'nün şubat ayında alanın boşaltılması yönünde talepte bulunmasının ardından Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 16 Mart itibarıyla alanın tahliyesine yönelik resmi yazı gönderildi.

DAHA ÖNCE YARGIYA TAŞINMIŞTI

2015 yılında gündeme gelen cami projesi daha önce Kadıköy Belediyesi tarafından yargıya taşınmıştı. Davaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de dahil olmuştu.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi 2024 yılında projeyi iptal etmişti.

Ancak istinaf sürecinde dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihinde iptal kararını bozarak davanın reddine hükmetti.

Bu kararla birlikte Kadıköy sahiline yapılması planlanan cami projesine yargıdan onay çıkmış oldu.

Projenin, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesine uyumlu şekilde inşa edilmesi planlanıyor.

Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından imar ve uygulama projelerinin güncellenmesi ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.