Kadıköy, Samsun, şimdi de Giresun! Güney Koreli fenomene üçüncü kez taciz

Türkiye turunu sürdüren Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, üçüncü kez tacize maruz kaldı.

Kadıköy, Samsun, şimdi de Giresun! Güney Koreli fenomene üçüncü kez taciz
Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz

Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz

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Önce Kadıköy'de tacize uğradı, iki hafta sonra Samsun'da... Güney Koreli turist, son olarak Giresun'da bir kez daha edildi.

Güney Koreli Mhyochi, bir süre önce turuna çıktı. Şehir şehir gezerek yayın yapan fenomenin son adresi Giresun'du.

Yine yayın açarak dolaştığı sırada yanına bir araç yanaştı.

Sürücü Güney Koreli fenomeni el hareketi yaparak aracına davet etti.

Genç kadın kabul etmedi.

Kadıköy, Samsun, şimdi de Giresun! Güney Koreli fenomene üçüncü kez taciz - 1 Güney Koreli fenomen o anları sosyal medyada canlı yayınladı

Birkaç metre ilerleyen araç tekrar durdu.

Teklifini bir kez daha yineledi.

Bir süre ısrarcı olan adam, genç kadını ikna edemedi.

Tacizcinin ısrarı üzerine Gürey Koreli kadın polis çağıracağını söyleyince, tacizci hızla uzaklaştı.

Kadıköy, Samsun, şimdi de Giresun! Güney Koreli fenomene üçüncü kez taciz - 2 Fenomen polis çağıracağını söyleyince tacizcı hızla uzaklaştı

Genç kadın o anları hesabından paylaştı.

Bu olay Güney Koreli turistin, 'de haziran başından beri yaşadığı üçüncü oldu.

Daha önce de Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde canlı yayın yapan genç kadını, 71 yaşındaki bir kişi elle taciz etmiş, sosyal medya fenomeni gözyaşları içinde kaçmıştı.

Kadıköy, Samsun, şimdi de Giresun! Güney Koreli fenomene üçüncü kez taciz - 3 Kadıköy'deki taciz anı da sosyal medyada yayınlanmıştı

Görüntünün yayılması üzerine polis, 71 yaşındaki tacizciyi gözaltına almıştı.

Güney Koreli ikinci tacize ise Samsun'da uğramıştı.

Tacizci, aracıyla genç kadının yayına yaklaşıp aracına binmesi için ısrar etmiş, Güney Koreli fenomen o taciz anlarını da canlı yayında paylaşmıştı.

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