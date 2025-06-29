Kadıköy, Samsun, şimdi de Giresun! Güney Koreli fenomene üçüncü kez taciz

Önce Kadıköy şimdi Samsun: Güney Koreli fenomen Mhyochi'ye ikinci kez taciz Haberi Görüntüle

Önce Kadıköy'de tacize uğradı, iki hafta sonra Samsun'da... Güney Koreli turist, son olarak Giresun'da bir kez daha taciz edildi. Güney Koreli fenomen Mhyochi, bir süre önce Türkiye turuna çıktı. Şehir şehir gezerek yayın yapan fenomenin son adresi Giresun'du. Yine yayın açarak dolaştığı sırada yanına bir araç yanaştı. Sürücü Güney Koreli fenomeni el hareketi yaparak aracına davet etti. Genç kadın kabul etmedi.

Güney Koreli fenomen o anları sosyal medyada canlı yayınladı

Birkaç metre ilerleyen araç tekrar durdu. Teklifini bir kez daha yineledi. Bir süre ısrarcı olan adam, genç kadını ikna edemedi. Tacizcinin ısrarı üzerine Gürey Koreli kadın polis çağıracağını söyleyince, tacizci hızla uzaklaştı.

Fenomen polis çağıracağını söyleyince tacizcı hızla uzaklaştı

Genç kadın o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu olay Güney Koreli turistin, Türkiye'de haziran başından beri yaşadığı üçüncü taciz oldu. Daha önce de Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde canlı yayın yapan genç kadını, 71 yaşındaki bir kişi elle taciz etmiş, sosyal medya fenomeni gözyaşları içinde kaçmıştı.

Kadıköy'deki taciz anı da sosyal medyada yayınlanmıştı