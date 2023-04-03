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Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü

Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapuru kazadan son anda kurtuldu. Işıkları kapalı olduğu iddia edilen yabancı bayraklı kuru yük gemisini geç fark eden şehir hatları vapurunun kaptanı, kazayı yaptığı manevrayla önledi.

Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü

Eyüpsultan'dan Kadıköy'e gitmek üzere hareket eden şehir hatları vapuru Kasımpaşa'yı geçtikten sonra bir anda kuru yük gemisiyle karşı karşıya geldi.

İddiaya göre kuru yük gemisinde her hangi bir aydınlatma ya da eşlik eden bir römorkör bulunmuyordu.

Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü - 1

KAPTAN SON ANDA KAZAYI ÖNLEDİ

Vapurda bulunan yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kameralarına yansırken, vapurun kaptanının son anda yaptığı manevrayla kazayı önlediği öğrenildi.

Şehir hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti.  

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