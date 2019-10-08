Vapurda 2 kadını taciz eden sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaköy-Kadıköy vapurunda sefer sırasında 2 kadın yolcunun taciz edildiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledi.
Görüntülerdeki kişinin R.E. (31) olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kadıköy vapurunda tacize gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Karaköy-Kadıköy vapurunda 2 kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.
Vapurda 2 kadını taciz eden sürülen şüpheli gözaltına alındı.