Kadıköy'de 10 katlı binada yangın: Anne ve iki çocuğu etkilendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi'nde 10 katlı binanın 9'uncu katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay sırasında evde bulunan anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. Kendi imkanlarıyla binadan çıkan aileye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Öte yandan yangın haberini alarak olay yerine gelen ailenin bir ferdi ise kısa süreli panik geçirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken her iki dairede de maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.