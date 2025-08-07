Kadıköy'de 10 katlı binada yangın: Müdahale sürüyor
İstanbul Kadıköy'de, 10 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale devam ediyor.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi'nde 10 katlı binanın 9'uncu katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İtfaiye ekipleri, merdivenle ulaşabildikleri alevlere müdahale etti.
