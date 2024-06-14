Kadıköy'de 13 katlı binanın çatısında yangın

Yangın, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Caddebostan Mahallesi, Şehit Selin Çelik Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın çatısında çıktı.

Çatıdan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangını gören bir esnaf, "Duman kokusu aldık. İtfaiyeyi aradık. Çatı yanıyordu. Söndürüldü, hızlı müdahale ettiler. Yaralı yok" dedi.