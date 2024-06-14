Kadıköy'de 13 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul'da 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kadıköy'de 13 katlı binanın çatısında yangın

, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Caddebostan Mahallesi, Şehit Selin Çelik Sokak'ta bulunan 13 katlı binanın çatısında çıktı.

Çatıdan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangını gören bir esnaf, "Duman kokusu aldık. İtfaiyeyi aradık. Çatı yanıyordu. Söndürüldü, hızlı müdahale ettiler. Yaralı yok" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında? (Yazar Eylem Tok'un biyografisi)

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında? (Yazar Eylem Tok'un biyografisi)

Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Terör örgütü ile bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Terör örgütü ile bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu: 43 ili birbirine bağlıyor

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu: 43 ili birbirine bağlıyor

Erzurum’da 6 ayda 6 bin 126 işletme denetlendi

Erzurum’da 6 ayda 6 bin 126 işletme denetlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...