Kadıköy’de 3 araçlık kaza: 2 yaralı

Kaza anı aynı yönde seyir halinde olan bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada otomobil sürücüsü Emircan Yavru ile taksi şoförü yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

