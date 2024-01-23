Kadıköy’de 3 araçlık kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Emircan Yavru yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Onur Furkan Dalkılıç yönetiminde bulunan hafif ticari araca vurduktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan taksiye çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Emircan Yavru ile taksi şoförü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiye olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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