Kadıköy'de 422 scooter kaldırıldı

Kadıköy’de son günlerde tartışmalara neden olan ve kontrolsüz bir şekilde sayıları artan elektrikli scooterlar toplanmaya başlamıştı. Bugün Kadıköy Belediyesi ve scooter firma temsilcileri var olan soruna çözüm üretmek için bir araya geldi.

MASA VE SANDALYELER DE KALKACAK

Toplam 422 scooterı kaldırdıklarını dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bugünkü toplantının ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

Odabaşı, "Bugün, scooterları konuştuk, yarın kaldırımlar üzerindeki motosikletleri konuşmaya başlayacağız. Sonrasında kaldırımları işgal eden ne varsa; masa, sandalye, reklam panosu ve benzeri bütün materyallerin kaldırılması için paydaşlarımızla çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

FİRMALARDAN TALEPLER

4 firma toplantıya katılım sağladı.



Firmalar temsilcileri araçlarının çevreci bir teknolojiyle, şehir içi ulaşımın hızlanmasına katkı sağlandığı belirtilerek scooter kullanımına yönelik bir formül bulunması talep etti.

Konuyla ilgili bir toplantıların sürmesi bekleniyor.