Kadıköy'de 5 katlı binada yangın

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Uzun Hafız Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 11.30 sıralarında tadilat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.