Kadıköy’de 6 katlı binada yangın paniği

Kadıköy’de 6 katlı binada yangın çıktı.

Yangın, 09.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi’ndeki Kuşdili Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, iki kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.