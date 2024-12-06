Kadıköy’de 6 katlı binada yangın paniği

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 6 katlı binada yangın paniği yaşandı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kadıköy’de 6 katlı binada yangın paniği

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Kadıköy’de 6 katlı binada yangın çıktı.

, 09.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi’ndeki Kuşdili Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköy’de 6 katlı binada yangın paniği - 1

Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken apartmanda bulunan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yanan daire kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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