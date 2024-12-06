Kadıköy'de 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

