Kadıköy’de abart egzoz ve hız denetimi: 71 bin 591 TL para cezası kesildi

Denetimlerin sık sık yapılması gerektiğini belirten sürücü Ferhat Alat “Bu tür denetimler daha iyi olur. Alkollü sürüşler çoğaldı bu aralar. İnsanlara bir şey olmaması açısından daha iyi olur. Artmasını isteriz.” dedi.

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