Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de bir inşaat alanındaki ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.
Kadıköy'de bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.
Olay, saat 10.45 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; caddedeki inşaat alanının bahçesinde bulunan ağaç, yan taraftaki binanın otoparkında park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırırken araçta hasar meydana geldi.
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