Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Kadıköy'de otomobilin ticari taksi ve park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, aşırı süratle ilerleyen Ömer C.K. yönetimindeki 34 TP 8107 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki otomobile, ardından seyir halindeki taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil savrularak devrilirken, taksi ise kaldırıma çıktı. Kazada taksi şoförü B.B. yararlandı.
Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ömer C.K. kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan taksi şoförüne ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazadan sonra yapılan alkol testinde 0.55 promil alkollü olduğu tespit edilen Ömer C.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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