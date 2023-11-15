Kadıköy'de alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı

Yaralanan taksi şoförüne ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra yapılan alkol testinde 0.55 promil alkollü olduğu tespit edilen Ömer C.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.