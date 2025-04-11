Kadıköy'de apartman dairesinde yangın

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı'nda 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binanın son katını tamamen sardı.

APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ



Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.