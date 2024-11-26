Kadıköy’de Bitcoin’in yükselişi için lokma dağıttılar: “Ne doları, ne altını, ‘ben varım’ diyor”

Kripto para birimi Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini görmesi Kadıköy’de lokma dağıtılarak kutlandı. “Ne doları, ne altını, ben varım diyor; 1 Bitcoin 100 bin dolar.” yazılı afiş ilgi çekerken, Bitcoin lokması için kuyruk oluştu.

Kadıköy’de Bitcoin’in yükselişi için lokma dağıttılar: “Ne doları, ne altını, ‘ben varım’ diyor”

’deki yükseliş, Kadıköy’de lokma dağıtılarak kutlandı.

100 bin dolar seviyesine doğru hareket eden Bitcoin, kasım ayının başından itibaren yüzde 136 yükselerek rekor yükseliş gerçekleştirdi.

Kadıköy’de Bitcoin’deki yükselişi kutlama için lokma dağıtıldı.

Kadıköy’de Bitcoin’in yükselişi için lokma dağıttılar: “Ne doları, ne altını, ‘ben varım’ diyor” - 1

Lokma dağıtım aracının üzerine asılan, “Ne doları, ne altını, ben varım diyor; 1 100 bin dolar.” yazılı afiş ilgi çekerken, Bitcoin lokması için kuyruk oluştu.

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