Kadıköy’de Bitcoin’in yükselişi için lokma dağıttılar: “Ne doları, ne altını, ‘ben varım’ diyor”

Bitcoin’deki yükseliş, Kadıköy’de lokma dağıtılarak kutlandı.



100 bin dolar seviyesine doğru hareket eden Bitcoin, kasım ayının başından itibaren yüzde 136 yükselerek rekor yükseliş gerçekleştirdi.



Kadıköy’de Bitcoin’deki yükselişi kutlama için lokma dağıtıldı.