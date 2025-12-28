Kadıköy'de büyük vurgun iddiası. Galerici 11 milyar TL ile kaçtı

İstanbul Bağdat Caddesi Feneryolu’nda faaliyet gösteren lüks araçların satıldığı galerinin sahibinin 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.



Yaklaşık 30 adet lüks aracın bulunduğu Kadıköy'deki galeri bu alanda en çok göze çarpan işletmelerden biri olarak öne çıkıyordu. Bağdat Caddesi'nde müşterilerini ağırlıyordu. Galeri bir süredir bomboş. Otomobillerden eser yok.



Suçlamalar milyarlarca liralık vurgunu işaret ediyor.



İddiaya göre Bağdat Caddesi'nde en pahalı arabaları satan galerinin sahibi müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı 11 milyar lirayla kayıplara karıştı. Galeri sahibi Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtı.

Söz konusu satış gelirleriyle araçların akıbeti merak ediliyor. Sosyal medyada da gündeme gelen konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.