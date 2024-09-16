Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden araç sürücülerine ceza yağdı

İstanbul Kadıköy'de araçlarıyla trafiği durduran ve yüksek sesle müzik çalan 2 sürücüye para cezası kesildi.

Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden araç sürücülerine ceza yağdı

Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Moda Caddesi'nde yolu kesen iki araçtan yüksek sesle müzik çalınmasına ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yakalanan 2 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "araç üzerinde izinsiz yazı bulundurmak", "duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "sis farı kullanmak", "yüksek sesle müzik dinlemek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 5 bin 520 lira para cezası uygulandı.

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