Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet savcısına yumruklu saldırıya soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de bir otoparktan çıkış yapmak için beklerken arkasındaki araçtakilerin korna çalması sonucu araçtakileri uyarmak isterken saldırıya uğrayan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yönelik yumruklu saldırıyı kınayarak, gerekli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.



Adalet Bakanı Tunç şu ifadeleri kullandı;



"İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.



Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."