Kadıköy’de denizde ceset bulundu

İstanbul Kadıköy’de denizde erkek cesedi bulundu.



Kadıköy Rıhtım Karaköy-Eminönü İskelesi yakınında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.



Polis ekiplerinin çalışmasını çok sayıda kişi merakla izledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daha sonra denizin dibine inen ceset, yapılan aramaların ardından dalgıçlarca sudan çıkarıldı.



Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZE DÜŞTÜ, KİMSE YARDIM ETMEDİ İDDİASI

Cansız bedeni bulunan kişinin dengesini kaybederek denize düştüğü ve görenlerin yardım etmediği iddia ediliyor.