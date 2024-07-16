Kadıköy’de denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı

İstanbul Kadıköy’de sahilde gezen bir kadın, dengesini kaybedip denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kadıköy’de denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı

’da denize düşen bir kadın tehlikesi geçirdi.

Olay, dün Kadıköy’de akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kadın sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek bir anda denize düştü.

Kadıköy’de denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı - 1

Yüzmeyi bilmeyen kadın denizde tehlikesi geçirdi.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar denize atlayarak kadını kurtardı.

Denize düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kadının vatandaşlar tarafından kurtarılma anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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