Kadıköy'de drift atan kadın sürücüye 48 bin lira ceza

İstanbul'da trafikte drift attığı tespit edilen genç kadın, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yakalandı. Sürücü M.N.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, 48 bin TL ceza uygulandı.



BAĞDAT CADDESİ'NDE DRIFT ATTI



Şüpheli, Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde drift atarak görüntülerini "Anne babamla nasıl tanıştınız ?. Caddede yanlarken onun aracına çarptım" sözlerini yazarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan araç sürücüsün M.N.Ç. olduğu tespit edildi. Sürücüye yapmış olduğu ihlallere göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; "Trafik kurallarıyla ilgili yasaklara uymamak", "Drift atmak", "Saygısızca araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 48 bin 378 lira para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.