Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi
İstanbul Kadıköy'de drone destekli trafik denetimi yapan ekipler, kurallara uymayan 8 sürücüye toplam 7 bin 944 lira para cezası kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avrasya Tüneli'nin girişinde kontrol noktası oluşturarak şerit ihlali yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Dron destekli denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere işlem uygulandı.
Kural ihlali yapan 8 sürücüye, toplam 7 bin 944 lira para cezası kesildi.
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