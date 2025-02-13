Kadıköy’de ekipleri alarma geçiren ihbar: İtfaiye yarı baygın halde buldu

İstanbul’da haber alınamayan yaşlı adamı itfaiye kurtardı.



Olay Kadıköy’deki Fenerli Ahmet Sokak’ta dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.



İddiaya göre 8 katlı apartmanın 5’inci katından kavga sesleri geldiğini söyleyen bina sakinleri G.N.’nin evine gitti.



Bir süre G.N.’ye seslenen apartman sakinleri yanıt alamadı.



Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.