Kadıköy’de ekipleri alarma geçiren ihbar: İtfaiye yarı baygın halde buldu
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yarı baygın halde bulunan adam, hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul’da haber alınamayan yaşlı adamı itfaiye kurtardı.
Olay Kadıköy’deki Fenerli Ahmet Sokak’ta dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre 8 katlı apartmanın 5’inci katından kavga sesleri geldiğini söyleyen bina sakinleri G.N.’nin evine gitti.
Bir süre G.N.’ye seslenen apartman sakinleri yanıt alamadı.
Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapının içeriden kilitli olduğunun anlaşılması üzerine, itfaiye ekipleri merdivenli vinç yardımıyla balkondan daireye girdi.
Ekipler içeri girdiklerinde 80 yaşındaki G.N.’yi yarı baygın halde yerde yatarken buldu.
Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
G.N.’nin dairede tek yaşadığı, daha önce komşuları tarafından yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
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