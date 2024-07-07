Kadıköy'de eşya taşınan yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de 9'uncu kattan eşya taşınması sırasında, kamyonette kurulu bulunan yük asansörüne binen bir kişi, asansörün teknik bir arıza nedeniyle düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kadıköy'de eşya taşınan yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

'de 9 katlı bir binanın 9'uncu katına kamyonette kurulu bulunan yük asansörü ile eşya taşıyan bir kişi, 9'uncu katta yük asansörüne bindi. Bir süre sonra yük asansörü teknik bir sorun nedeniyle düştü. Bir süre havada asılı kalan işçi 9'uncu kattan düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ASANSÖRÜN DÜŞÜŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

Yük asansörünün düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre hareket eden asansörün bir anda düşmesi sonucu işçininde düştüğü anlar yer alıyor.

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