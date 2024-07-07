Kadıköy'de eşya taşınan yük asansörünün düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'de 9 katlı bir binanın 9'uncu katına kamyonette kurulu bulunan yük asansörü ile eşya taşıyan bir kişi, 9'uncu katta yük asansörüne bindi. Bir süre sonra yük asansörü teknik bir sorun nedeniyle düştü. Bir süre havada asılı kalan işçi 9'uncu kattan düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.



ASANSÖRÜN DÜŞÜŞ ANI KAMERAYA YANSIDI



Yük asansörünün düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre hareket eden asansörün bir anda düşmesi sonucu işçininde düştüğü anlar yer alıyor.