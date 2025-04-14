Kadıköy'de feci olay: Kepçeyle beşinci kattan düştü
İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bir binanın beşinci katından düşen kepçe operatörü ağır yaralandı.
Kadıköy'de beşinci kattan düşen kepçe operatörü ağır yaralandı.
Olay, 12.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Begonya Sokak'ta meydana geldi.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın beşinci katındaki kepçe, çalışma sırasında bilinmeyen nedenle aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralı kepçe operatörünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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