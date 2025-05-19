Kadıköy’de Galatasaraylı taraftara silahlı saldırı

Kadıköy'de tartışma sırasında silahla vurularak yaralanan Galatarasay taraftarı hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Caddebostan Sahili'nde Galatasaray taraftarı ile kimliği belirsiz şüpheli arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin silahla ateş ettiği kişi ayağından yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

GALATASARAY SALDIRIYI KINADI



Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.