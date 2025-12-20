Kadıköy'de günlük kiralık dairede dehşet. İki kişi ölü bulundu
20.12.2025 15:40
DHA
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde günlük kiralanan bir dairede Yavuz Akan ve Demet Altan isimli iki kişi ölü bulundu. Evde yapılan aramalarda, cansız bedenlerin yanında silah ve intihar notu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde günlük kiralanan bir dairede iki ceset bulundu.
Olay dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.
İddiaya göre; Yavuz Akan (47) ve Demet Altan (43) günlük kiralama şirketinden daireyi 4 günlüğüne kiraladı.
Sürenin dolması üzerine dairenin sahibi Yavuz Akan'ı aradı. Telefon aramalarına cevap alamayan daire sahibi eve geldi.
Zili çalan ev sahibi kapının açılmaması üzerine dairenin camını kırarak eve girdi.
Yavuz Akan ve Demet Altan'ın evin salonunda kanlar içinde yattığını gören daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi.
Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Cesetlerin yanında tabanca da bulundu. Öte yandan evde yapılan aramada, Yavuz Akan'ın intihar notu da bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.