Kadıköy'de günlük kiralık dairede dehşet. İki kişi ölü bulundu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde günlük kiralanan bir dairede Yavuz Akan ve Demet Altan isimli iki kişi ölü bulundu. Evde yapılan aramalarda, cansız bedenlerin yanında silah ve intihar notu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.