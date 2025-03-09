Kadıköy’de hafriyat kamyonu devrildi

Kaza, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Menderes Özdemir'in kontrolündeki hafriyat kamyonu, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı yolunda virajı döndüğü sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförü Özdemir hafif yaralanırken, kamyonda yüklü mıcır yola döküldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı şoförün tedavisini yaparken polis ekipleri dökülen mıcır nedeniyle kapanan yolda güvenlik önlemi aldı. Kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve mıcırın yoldan temizlenmesiyle trafik yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.